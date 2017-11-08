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TSK'dan Anıtkabir açıklaması: Talepte bulunan televizyon kanallarına yayın izni veriliyor

Genelkurmay Başkanlığından, 10 Kasım'da düzenlenecek Atatürk'ü anma törenleri kapsamında talepte bulunan televizyon kanallarına Anıtkabir'den yayın izni verildiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği" iddiasına yanıt verildi.

Söz konusu haberlerin tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığının değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen Ulu Önderimiz Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir'de çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim ve haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır." ifadelerine yer verildi.

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