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TSK: 12 DEAŞ hedefi imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Fırat Kalkanı kapsamında DEAŞ mensuplarına ait 3 barınma yeri, 9 adet savunma ve silah mevzii olarak kullandığı tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir' denildi.

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TSK'nın açıklaması şu şekilde: 

"10 Ocak 2016 tarihinde 10.02-10.30 saatleri arasında Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerine TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; DEAŞ TÖ mensuplarına ait 3 barınma yeri, 9 adet savunma ve silah mevzii olarak kullandığı tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. 

Daha önceden barınma yerinde olduğu tespit edilen teröristlerden dışarı çıkabilen tek bir terörist dahi olmamıştır.  

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."     

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