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TSK'dan ihraç edilen 180 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

Ankara merkezli 48 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 180 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 180 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin birçoğunun astsubay ve albay rütbesinde oldukları, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında TSK'dan ihraç edildikleri öğrenildi.

Yakalama kararının ardından jandarma ekiplerince 48 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda şu ana kadar 12 zanlı gözaltına alındı.

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