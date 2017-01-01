TSK'dan İstanbul'daki terörist saldırıya sert tepki
TSK: İstanbul Ortaköy'de alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.
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