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TSK'dan 'NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na ilişkin açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Brüksel’de düzenlenen ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da katıldığı 176’ncı 'NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı' ile ilgili açıklama yaptı.

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TSK’dan toplantıya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Toplantı kapsamında NATO komuta yapısının işlevselliğinin değerlendirilmesi, Afganistan'da genel güvenlik durumu ile burada icra edilen Kararlı Destek Görevi ve terörizm ile mücadele konuları görüşülmüştür. Bu kapsamda Orgeneral Akar tarafından, terörizmle mücadelenin NATO’nun gündeminde ilk sırada yer alması gerektiği ve üç terör örgütü ile birlikte mücadele eden tek NATO üyesi ülke olarak bu konuda daha somut tedbirler alınmasını beklediğimiz gündeme getirilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı'nın bölgesel istikrara katkı sağladığı, buna ilaveten DEAŞ’a büyük bir darbe vurulması ve mülteci akınının önlenmesi gibi sonuçlar yarattığı ifade edilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin hem koalisyon harekatına hem de NATO’nun icra ettiği operasyonlara katkısının üst düzeyde olduğu belirtilmiştir. Orgeneral Akar, faaliyet süresince ilgili ülke Genelkurmay Başkanlarının talepleri üzerine; NATO Askeri Komite Başkanı ve Avusturya, İtalya, Avustralya, İsrail, Ukrayna, ABD, Romanya, Fransa ve Kanada Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.” 

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