TŞOF'tan sürücülere bayram uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak sürücelerin trafikte daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Tüm uyarılar dikkate alınmalı, saat başı mola vererek yolculuğa devam edilmeli, gidilecek güzergahtaki kör noktalar önceden tespit edilmeli. Tabii bunlarla birlikte aşırı hızdan kaçınmalı, emniyet kemeri mutlaka takılmalı." ifadelerini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.

Bayram tatili süreleri uzadıkça trafik kazalarının sayısının da arttığına işaret eden Apaydın, son 8 yılda tatil süresi 9 gün olan bayramlarda 4 günlük bayram tatillerine göre daha fazla ölümlü trafik kazası yaşandığını bildirdi.

Apaydın, vatandaşların bayram trafiğinde daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Bayram tatillerinin zehir olmasını istemeyen ve Kurban Bayramı'nda tatile çıkacak vatandaşlarımız trafikte kurallar ile aşırı hıza ekstra özen göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 159 kazada 122 kişinin öldüğünü ve 482 kişinin yaralandığını belirten Apaydın, "Tüm uyarılar dikkate alınmalı, saat başı mola vererek yolculuğa devam edilmeli, gidilecek güzergahtaki kör noktalar önceden tespit edilmeli. Tabii bunlarla birlikte aşırı hızdan kaçınmalı, emniyet kemeri mutlaka takılmalı. Trafik kurallarına uymak hem kendimize hem araçtaki sevdiklerimize saygı duymaktır." ifadelerini kullandı.