TÜBİTAK çalışanı 5 kişiye FETÖ gözaltısı
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TÜBİTAK'ta görevli 5 kişi gözaltına alındı
- DHA
Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan TÜBİTAK'ta görevli 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TÜBİTAK'ta yaptığı operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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