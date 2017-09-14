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Tuğluk'un annesinin cenazesindeki saldırıya Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylara tepki gösterdi. Kalın, 'Cumhurbaşkanlığı adına buradan bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade ediyorum' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özetle şunları söyledi:
 
Cumhurbaşkanlığı adına buradan bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade ediyorum. Bu gayri insanı tutumu kabul etmek mümkün değildir. Ölüye saygı bizim inancımızın en temel unsurlarındadır. Konuyla ilgili bir adli süreç başladı.

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