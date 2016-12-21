Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 8 azalış gösterirken, kasımda 68,93 olan endeks değeri bu ay 63,38 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 4,1 azalarak 85,40'a geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.

- İşsiz sayısındaki beklenti

Kasım ayında 95,06 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9,5 azalarak, aralıkta 86,02 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 8,3 azaldı ve aralıkta 65,42 oldu. Azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 17,9 azaldı. Kasımda 20,33 olan endeks, aralık ayında 16,68'e düştü. Söz konusu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.