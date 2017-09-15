Tunceli'de 7 sığınak ile 1 depo ele geçirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında başlatılan operasyon kapsamında, 15 Eylül 2017 tarihinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde 7 adet sığınak ve 7 adet depo ele geçirildi" denildi.

Açıklamanın devamında, "Sığınak ve depoda 500 kilogram un, 100 kilogram toz şeker, 50 litre sıvı yağ, 50 kilogram makarna, 20 kilogram katı yağ, 50 kilogram kuruyemiş, 40 kilogram zeytin, 20 kilogram mısır, 80 kilogram turşu, 300 paket hazır çorba, 5 adet büyük akü, 100 metre elektrik kablosu, 100 metre branda, 100 metre naylon, 300 litrelik su tankı ve adet soba ile çok miktarda yaşamsal malzeme, örgütsel doküman ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen malzemelerim Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bulunduğu yerde imha edildiği bildirilirken, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.