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Tunceli'de aranan terörist yakalandı

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada aranan bir teröristin yakalandığı bildirildi.

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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bölücü terör örgütünün kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir örgüt mensubu gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanmıştır" denildi.

Tunceli'de, bölücü terör örgütünün kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir örgüt mensubunun yakalandığı bildirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Operasyonun istihbarat kuruluşlarının ortak çalışması olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütünün kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir örgüt mensubu, gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt mensubu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi."

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