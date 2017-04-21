Tunceli’de çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Doğantaş Mahallesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 21 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 3 adet büyük tüp içinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 150 kilogram amonyum nitrat, 1 küçük tüp içinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 20 kilogram amonyum nitrat, 5 adet dolu büyük tüp ve bim metre kablo ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, ele geçirilen malzemelerin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde imha edildiğini bildirirken, terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.