Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı

Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı iki köy arasındaki patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü'ndeki mezarlığı ziyaret eden Gönül Parlak (45), saat 18.00 sıralarında komşu köy olan Doğantaş'a patika yoldan gittiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.
 
Gönül Parlak'ın İstanbul’da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamer Genç'in akrabası olduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA