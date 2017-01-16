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Tunceli'de terör operasyonu

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine eleman kazandıran ve yardım eden şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesinde 3, Çemişgezek ilçesinde 2, Ovacık ilçesinde 2 ve İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 10 şahıs terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve eleman temin etmek suçundan gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir."

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