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Tunceli’de terör operasyonu: 9 tutuklama

Tunceli merkezli 3 il ve ilçelerde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

  • İHA
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığımız ve  İl Emniyet Müdürlüğümüzce terör örgütlerine yönelik ilimiz merkez, Nazımiye, Pülümür, Mazgirt ilçelerimiz, Kahramanmaraş ve Elazığ'da müşterek olarak icra edilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şahıs çıkarıldığı Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklanmıştır” denildi.

 

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