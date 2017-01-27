Turist Ankara’da kalıcı olmuyor

Ankara'daki konaklama tesislerinin kapasitelerinin altında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Öztürk, “Otelciler Ankara’ya gelen turistin konaklama süresini uzatamıyor. Turistin ilgisini çekecek turizm faaliyetlerine şiddetle ihtiyaç var” dedi.

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Esra Öztürk, Ankara’nın turizm sektöründe yaşadığı sıkıntılardan en büyük payı konaklama tesislerinin aldığını söyledi. Aynı zamanda Ankara Houston Hotel Yönetim Kurulu Başkanı olan Öztürk, yerli ve yabancı turist sayısındaki düşüş nedeniyle otellerin doluluk oranının büyük oranda azaldığını, gelen turistin konaklama süresinin de bir-iki geceyle sınırlı olduğunu bildirdi. Başkentli otelcilerin, konaklayan turistlerin kalma süresini arttırma konusunda çaresiz olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

EŞSİZ POTANSİYEL VAR

“Otelcilerin turisti tutamamasının en önemli nedeni onlara konaklamaya dair en kaliteli hizmeti sunmasına karşın, turizm anlamında fazla seçenek sunamamasıdır. Halbu ki Ankara turizmin her alanında eşsiz potansiyele sahip bir şehirdir. Ancak bir kentin bu potansiyele sahip olması değil, potansiyelinin fırsata dönüştürülmesi önemlidir. Ankara bu fırsatı yakalayamamış olmanın talihsizliğini yaşamaktadır. Sadece müzeleri, tarihi ve turistik alanlarıyla değil alternatif turizm türleriyle de dikkat çeken Ankara’da maalesef; sağlık, termal, kültür, kış ve kongre turizminin geliştirilmesi istenen ölçüde gerçekleşememiştir.”

GEÇERKEN UĞRUYORLAR

Düşen turizm gelirlerini arttırma konusunda sürdürülen yatırım ve tanıtım faaliyetlerinde Ankara’ya ayrıcalık tanınması gerektiğini söyleyen Esra Öztürk, “Yabancı misafirler Ankara’yı artık Kapadokya’ya geçerken dinlenme noktası olarak değil, alternatif programlarla günlerce kalıp vakit geçirebilecekleri bir kent olarak görmelidir. Bunun için radikal ve kalıcı çözümler bulunması gerekmektedir” dedi.