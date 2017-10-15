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Türk bilim insanları umut aşılayacak

Yurtdışında önemli araştırma merkezlerinde kanser, Alzheimer, Parkinson, ALS ve MS hastalıklarına yönelik tedavi yöntemleri üzerine çalışan Türk bilim insanları, 19-21 Ekim tarihlerinde 5. Uluslararası BAU İlaç Tasarım Kongresi’nde yeni tedavi yöntemlerini anlatacak.

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Yeni nesil ilaçların keşfi ve geliştirilmesi, özgün ilaç tasarımı ve önemli hastalıkların tedavilerinde gelinen son noktayı tartışacak olan bilim insanları bu kongrede ayrıca Twitter’in ilaç geliştirmede kullanımından, ‘çaresiz’ denilen hastalıklarda doğan tedavi umutlarına, yan etkileri azaltan hedefe yönelik tedavilerden kök hücre çalışmalarına kadar pek çok önemli konuya dikkat çekecek. Kongreye Prof. Dr. İvet Bahar, Prof. Dr. Sebahattin Çırak, Prof. Dr. Aykut Üren, Prof. Dr. Engin Ulukaya, Doç. Dr. Mustafa Güzel, Doç. Dr. Serdar Durdağı katılacak lHABER MERKEZİ

 

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