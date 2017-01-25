Türk düşmanları Almanya'da birleşti!





Can Dündar gazetecilik sıfatı altında, habercilik dışında her işi yaptı. Kendi ülkesini karalamak konusunda yabancı medyayı geçen Dündar, Yanında çalışan basın emekçilerin hakkını yemek konusunda da sınır tanımadı. Türkiye'yi yurt dışındaki ağabeylerine satmak için FETÖ ile işbirliğine girdi. MİT TIR'ları yalanı elinde kalınca, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki kendi arkadaşlarını yarı yolda bırakarak yurt dışına firar etti. Kaçmakla kalmadı, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve birçok ülkeyi tek tek gezerek Türkiye karşıtı tüm konferanslarda başrol aldı. Bu ihanetin ödülünü ise Almanya verdi.

Can Dündar (sağda), yanına Hayko Bağdat'ı (solda) alırken, Markus Grill (soldan ikinci) ve David Schraven ile ortak oldu.

YAVUZ BAYDAR İŞ BAŞINDA

Dündar, Berlin'de bir haber portalının başına geçti. Almanya'da Markus Grill ve David Schraven isimli iki gazeteci tarafından kurulan Correctiv isimli medya şirketi ortaklığıyla kurulan haber portalında Can Dündar'la beraber FETÖ'nün en önemli gazetecilerinden Hayko Bağdat da yer aldı. Bağımsız medya sloganıyla reklamı yapılan haber sitesinin azılı Türk düşmanı Alman gazeteleri Der Spiegel ve Bild tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Dündar'ı himaye eden Correctiv isimli medya şirketinin kurucuları Grill ve Schraven'in Der Spiegel ve Bild için yıllarca çalıştıkları ve bu medya gruplarının desteğiyle Correctiv'i kurdukları belirtildi. Türkiye'ye saldırmak için FETÖ'ye de hizmet eden ve terör örgüte bağlılığını yaptığı haberlerle bildiren Dündar bu hareketinin yanı sıra bir haber de FETÖ'nün Pensilvanya cephesinden geldi. Avrupa'daki birçok gazetecinin verdiği bilgelere göre FETÖ, Avrupa'nın bazı şehirlerinde yeniden medya atılımı yapmak için kolları sıvadı. Medya çalışmalarının başına FETÖ'nün firari ismi Yavuz Baydar'ın geçtiği öğrenildi. Baydar, birçok Avrupa ülkesinde örgütlenme arayışına başladı. Baydar ayrıca başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde firar eden FETÖ'nün eski gazetecileriyle de iletişime geçti. (TAKVİM)