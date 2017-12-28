Bora-12 Türk ordusunun gücüne güç kattı
Türk ordusunda terörle mücadele başta olmak üzere birçok birimde kullanılan Bora, hedefleri 12’den vurarak etkisiz hale getiriyor. Üstün özellikleri ile göz dolduran, yerli ve milli olarak üretilen keskin nişancı tüfeği kahraman güvenlik güçlerinin gücüne güç katıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve güvenlik güçlerinin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını azami yerli katkı ile düşük maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılayan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) artan kapasite ölçüsünde ihracat yaparken, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunmaya devam ediyor. Dünya pazarında da tanınan ve aranan İktisadi Devlet Teşekkülü olan kurum savunma sanayisine önemli katkıda bulunuyor. Bu amaçla MKE tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora, 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.
Yurt dışında girdiği birçok testi başarıyla tamamlayan milli keskin nişancı tüfeği, jandarmanın operasyonel birliklerinde kullanılıyor. Keskin nişancılar milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile hedefi 12'den vururken, tüfeğe yurt dışından da yoğun ilgi gösteriliyor.
Testleri geçti ihraç edildi
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