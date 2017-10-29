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Turkcell’den kullanıcılarına Atatürk sürprizi

Turkcell, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı sebebiyle kullanıcılarına bir sürpriz yaptı.

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Turkcell, 29 Ekim sebebiyle, saatler 00:00'ı gösterdiğinde telefon araması yapmak isteyenlere çalma sesi yerine önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün seslini dinletti.

İşte telefondaki o ses: "Türk milleti bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı, gönülden dilerim."

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