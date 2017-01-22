Burhan Kavuncu: Bu ülkeye düşman olan kimseyi dost olarak görmüyoruz
İstanbul'da yaşayan Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız, Tacikler, Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirerek, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini kınadı. Kendilerine yönelik önyargıların oluştuğuna dikkat çeken Türkistanlı muhacirler, Türkiye’ye karşı duydukları kardeşlik bağlarını göstermek için Kızılay’a kan bağışında bulundu.
- AA
Grup adına açıklama yapan Türkistan-Der Başkanı Burhan Kavuncu, Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına, Orta Asya kökenli kişilerin de karışmış olmasından üzüntü duyduklarını belirtti.
Kavuncu, suçluların dini ve etnik aidiyetleriyle anılmalarının ayrımcılık olduğunu vurguladı.
Tüm şiddet eylemlerine net olarak karşı olduklarının altını çizen Kavuncu, "Türkiye'ye gelen Türkistanlı muhacirler, daha önce gelmiş olan yerli halktan sadece iyilik ve kardeşlik görmüşlerdir. Ata yurdumuz Türkistan'daki akrabalarımız olan Özbekler, Kırgızlar, Tacikler, Kazaklar, Uygurlar, Türkmenler Türkiye'yi ve halkını kardeş olarak görmektedirler. Bu ülkeye düşman olan kimseyi dost olarak görmüyoruz." diye konuştu.
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