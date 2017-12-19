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Türkiye 170 ülkeye 21 milyar dolar yardım yaptı

Türkiye 2010-2016 yılları arasında 170 ülkeye 21 milyar dolarlık mali yardımda bulunurken, bu dönemde en fazla yardım 13,6 milyar dolarla Suriye´ye yapıldı.

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Türkiye´nin 2010-2016 yılları arasında yardımda bulunduğu ülkeler incelendi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve medyadan elde edilen bilgilere göre, Türkiye´nin 2010-2016 döneminde en fazla resmi kalkınma yardımını Suriye´ye yaptığı belirlendi. Dış yardımların yüzde 62´si Suriye´ye yapılırken, yüzde 9.5'ü Afrika ülkelerine, yüzde 5,44´ü Türk cumhuriyetlerine, yüzde 4,3´ü Balkan ülkelerine ve kalan diğer yüzdelik kısım ise diğer bölgelerdeki ülkelere yapıldı.
 
SON 1 YILDA 5.8 MİLYAR DOLAR
 
Medya incelemesinde, 2017 yılı içerisinde insani yardım ve kalkınma yardımıyla ilgili 16 bin 903 haber tespit edildi. Medyada öne çıkan başlıklar arasında Suriye´ye yapılan yardımlar daha çok haber oldu.Suriye´de 2011 yılında başlayan iç savaştan bugüne dek Türkiye´nin yardımları eksilmezken, Suriye´ye bu dönemde 13 milyar 666 milyon dolar tutarında resmi kalkınma yardımında bulunuldu.Sadece geçtiğimiz yıl yapılan yardımın tutarı ise 5 milyar 851 milyon dolar oldu.
 
Türkiye´nin geçtiğimiz yıl iki taraflı resmi kalkınma yardımlarından en çok yararlanan ülkeler sırasıyla; Suriye, Somali,Filistin, Afganistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Makedonya, Kazakistan, Azerbaycan ve Nijer oldu.Türkiye´nin bu dönem içerisinde Suriye ve Türk cumhuriyetleri dışında Somali´ye 750 milyon dolar, Afganistan´a 634 milyon dolar, Mısır´a 454 milyon dolar yardım yaptı.

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