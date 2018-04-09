AB, PESCO üzerinden Doğu Akdeniz’e Fransız ve Alman donanmalarını göndermeyi planlıyor

BU KEZ DONANMA YOLLUYOR

Doğu Akdeniz’deki enerji yataklarını yağmalamak için her türlü provokasyona girişen ancak her seferinde Türkiye’nin kararlı tutumu nedeniyle geri adım atan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yardım için sürekli AB’ye yalvarıyordu. Önce Yunanistan ardından da Fransa ve İtalya, bölgeye sondaj gemisi gönderdi. Ancak Türk donanması hiçbir oldubittiye izin vermedi.

RÜYA GÖRÜYORLAR

Her defasında boyunun ölçüsünü alan Batı, bu kez ikiliye yardım için PESCO adlı güvenlik teşkilatını devreye soktu. AB'nin NATO'su olan PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması), Türkiye’ye ait doğalgaz sahalarının bulunduğu alanlara sözde güvenlik sağlamak amacıyla donanma göndermeye hazırlanıyor. Hedefleri Kıbrıs’ı üs olarak kullanıp, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz rezervini yağmalamak. Bu karar doğrultusunda Fransız ve Alman donanmalarının bölgeye sevki planlanırken, Rumlara mali destek verilmesi de düşünülüyor. Yunan ve Rumların gazına gelen AB, sözde girişimle Türkiye'nin bölgede yürüttüğü doğalgaz ve petrol araştırma çalışmalarını aksatmayı amaçlıyor. Neredeyse dağılmaya yüz tutan AB, bu tahrikle ayrıca dünyaya güç gösterisi yapmanın düşünü kuruyor.

ANKARA SOĞUKKANLI

Ankara, Avrupa’nın küstah girişimlerine karşı soğukkanlılığını koruyor. Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi milli güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden hiçbir girişime izin vermeyeceğini dosta düşmana gösterdi. Türkiye’nin Kıbrıs’ta 8 gemi, 3 deniz karakol uçağı, bir Sahil Güvenlik botu, 6 SH-70 deniz helikopteri ve bir deniz kurtarma timi bulunduruyor. Ankara söz konusu tahrike karşı son teknoloji silahlarını da devreye sokmaya hazırlanıyor.

‘KÜSTAH POLİTİK KOMEDYEN’

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye düşmanı Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un sürekli provokasyon peşinde olduğunu söyledi. Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yunanistan Savunma Bakanı sıfatını taşıyan küstah politik komedyenin sözlerinin seviyesi, Yunanistan hükümetinin meselesidir, AB'nin kınaması gereken sözlerdir” dedi. Çelik, “AB dayanışması” denilen ortak hareket etme tutumunun ilkelere dayanması ve bunun bir “mahalle dayanışması” olmaması gerektiğini de vurguladı.

YUNANİSTAN'IN SİHA ÇARESİZLİĞİ

Her fırsatta küstah ve içi boş tehditler savuran Yunanistan, Türkiye’nin askeri gücü karşısında büyük bir çaresizlik yaşadığını itiraf etti. Memurların maaşını zar zor ödeyen Yunanistan, bütçe olmadığı için deposu 25 bin dolara dolan F-16’ların Ege’deki uçuşlarını durdurmuştu. Milli üretim İHA’lar ise 3 bin dolarlık yakıt masrafıyla saatlerce havada kalabiliyor. Yunan askeri dergileri Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının başarısının, Yunanistan'ı tehdit ettiğini belirtti. Büyük panik yaşayan Yunan ordusu AB’deki ağabeylerinden borç alarak F-16'larını sahaya sürmeye hazırlanıyor. Bu arada Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, insansız hava aracı ANKA-S'lerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki sayısının 6’ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ANKA-S’lerin milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

(Güneş)