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Türkiye AİHM'e hakim adayı seçecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye adına görev yapacak hakim adaylarının belirlenmesi için başvurular başladı

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Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) Türkiye adına görev yapacak hakimin belirlenmesi için adaylık başvurularının başladığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, AİHM'de görev yapmak üzere, Türkiye adına seçilmiş hakimin görev süresi 30 Nisan 2017'de sona erecek.

Bu göreve seçilmek isteyen adayların 23 Ocak-23 Şubat 2017 tarihlerinde, Adalet Bakanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuruların alınmasının ardından adayların aranan özelliklere sahip olup olmadığı ve mülakata katılmaya hak kazanıp kazanmadığı, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet tarafından 24 Şubat-3 Mart tarihinde ön değerlendirmeyle belirlenecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara, Adalet Bakanlığı tarafından mülakat günü ve yeri 3 Mart'a kadar bildirilecek.

Bu tarihe kadar aday adaylarının bilgilendirilmemesi, müracaatlarının kabul edilmediği anlamına gelecek.

- Mülakat Komisyonu Mart'ta toplanacak

Mülakat Komisyonu, 13-17 Mart arasında uygun bir günde Ankara'da toplanacak. Mülakat Komisyonu, görüşmeye gelen adaylar içerisinden Bakanlar Kuruluna sunulacak en fazla 10 kişilik listeyi belirleyecek.

Komisyon tarafından belirlenen adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından 17 Mart'a kadar Bakanlar Kurulu'na sunulmak üzere Başbakanlığa iletilecek.

Bakanlar Kurulu, 29 Mart'a kadar Mülakat Komisyonu'nun önerdiğilisteden nihai olarak bildirilecek, 3 kişiyi tespit edecek.

Başvuru için istenen belgeler ve adaylarda aranacak özelliklere Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

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