Türkiye fırsatlar ülkesi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi tarafından düzenlenen Türkçe kursuna katılan Amerikalı öğrencilerin, Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili düşünceleri, milli gururumuz oldu. Henüz iki aydır Türkçe öğrenen ve hızlı gelişim gösterdikleri görülen öğrencilerin, soruları Türkçe yanıtlamaya çalışması dikkati çekti. 22 yaşındaki Victor Hibbeln isimli öğrenci Türkiye’yi çok sevdiğini ve Türk kültürünü öğrenmek amacıyla Türkçe eğitimi aldığını söyledi. Geçen yaz YEE’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gittiğini ve birçok şehri görme imkanı bulduğunu kaydeden Victor, bu fırsatı sunduğu için enstitü yetkililerine teşekkür etti.

Laura Gross adlı Philadelphia doğumlu öğrenci ise “Türkiye, aile merkezli bir ülke ve din kamusal alanda daha görünür bir durumda. İstanbul’da dünyanın dört bir yanından gelen ve Türkçe öğrenen kişilerle ilk kez tanıştım ve benim için çok farklı bir deneyimdi.

YETENEKLİ İNSANLAR

Türkiye ile ilgili medyada duyduklarınıza inanmayın, onlar genelde en kötü senaryoyu kullanırlar. Türkiye’de yetenekli birçok insan yaşıyor ve burada birçok fırsatın olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Amerikalı öğrencilerin Türkiye ve Türkçe hakkında çok olumlu düşüncelere sahip olduğunu dile getiren YEE Washington Müdürü Halid Bulut “İnanıyoruz ki Türkiye’yi ziyaret eden Amerikalı bu öğrencilerin paylaşımları, ABD’deki Türkiye algısına pozitif katkı sağlayacaktır. Amacımız, yaptığımız her türlü faaliyetle Türk dilinin ve kültürünün Amerikan toplumuna doğru kanallardan aktarılması ve ülkemizin bilinirliğinin artırılmasıdır” dedi.