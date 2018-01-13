Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye genelinde günübirlik kiralanan evler denetlendi

Türkiye genelinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerde 81 ev kapatıldı, 547 ev sahibine 2 milyon 183 bin 618 lira ceza kesildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 il emniyet müdürlüğü tarafından, dün eş zamanlı olarak günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerin üçüncüsü yapıldı.
 
Denetlemelerle kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk içeren unsurların engellenmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetlerde bulunması göz önünde bulundurularak terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflendi.
 
Uygulamada, bin 364 ekipte görevli 4 bin 325 personel görev aldı.
 
Kimlik Bildirim Sistemine daha önceden kaydedilen veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 10 bin 56 ev kontrol edildi.
 
2 milyonun üzerinde ceza kesildi
 
Kontroller sırasında 46 ev yeni kayıt altına alınırken, 81 ev kapatılarak faaliyetine son verildi.
 
Ekiplerce görülen kusurları nedeniyle 547 ev sahibine, toplamda 2 milyon 183 bin 618 lira para cezası uygulandı.
 
Ayrıca yapılan denetlemelerde, haklarında yakalama kararı bulunan 31 ve vize ihlali yapan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilime en çok destek olan biziz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilime en çok destek olan biziz

Mars'ta devasa buz kütleleri bulundu

Mars'ta devasa buz kütleleri bulundu

Bu testi 30 saniyede çözebilen dahi zekasına sahip

Bu testi 30 saniyede çözebilen dahi zekasına sahip

Pitonun karnından çıkan şey şoke etti!

Pitonun karnından çıkan şey şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA