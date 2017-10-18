Türkiye ile ABD arasındaki vize görüşmesi sona erdi
Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından krizin çözümüne yönelik iki ülkenin diplomatik heyetleri arasında Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerinde başlayan görüşme sona erdi.
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