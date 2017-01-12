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Türkiye ve Rusya arasında uçuş mutabakatı

Türkiye ve Rusya arasında mutabakat imzalandı. Artık Suriye'deki uçuşlar koordineli yapılacak.

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Rusya ve Türkiye arasında Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için Moskova'da mutabakat muhtırası imzalandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Suriye'deki operasyonlar esnasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için heyetler arası toplantılar yapıldığı bildirildi.

Bu toplantıların sonuncusunun bugün Rus ve Türk genelkurmay heyetleri arasında Moskova'da gerçekleştirildiği ve toplantı sonucunda bir mutabakat muhtırası imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bahse konu belgenin maksadı, terörist hedeflere yönelik taarruzlar esnasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların uçuş güvenliği için koordinasyon ve işbirliğine ilişkin mekanizmaları belirlemektir." ifadesine yer verildi. 

 

 

 

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