Türkiye, Mısır’daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın El Ariş kentinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 18 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınadı.
- İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Mısır’ın El Ariş kentinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 18 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.
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