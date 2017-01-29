Bulgaristan’da yeni İçişleri Bakanı Uzunov’un ilk işi Türkiye sınırındaki tel örgünün teftişi oldu

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Bulgaristan, 3.5 milyon mülteciye bağrını açan Türkiye'den mülteci geçişlerini engellemek için başladığı tel örgü çalışmalarına ve sınır güvenliği yatırımlarına devam ediyor. Yaklaşık 180 milyon euro yatırımla başladıkları jiletli tel örgü çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Uzunov’un ülkenin güneydoğusundaki Hamzabeyli’nin karşısındaki Elhovo Gümrük Kapısı'na sürpriz bir ziyaret yaptığı kaydedildi. Açıklamada, Bakan Uzunov'un, sınırın kontrol güvenliği konusunda ikna olmayı ve burada görev yapan personelin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi edinmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamaya göre, sınırdaki somut güvenlik uygulamalarını inceleyen Bakan Uzunov, bir bölümü hala tamamlanmamış olan Türkiye ile ortak kara sınırındaki tel örgü engelinin güzergahı konusunda bilgi aldı.

Yasadışı göçün engellenmesi için kullanılan teknolojik ve fiziksel önlemlerinin kalitesini inceleyen Uzunov, bölgede Avrupa sınır koruma ajansı Frontex biriminde görevli Hollandalı personel tarafından özellikle çalıntı araç, sahte kimlik tespiti ile tasnifli bilgi mübadelesi konusunda bilgilendirildi.

Bulgaristan parlamentosunun kararı ile Bulgaristan-Türkiye kara sınırının 274 kilometrelik güzergahında Bulgaristan topraklarında tel örgü düzeneğinin kurulması kararı alınmıştı. Eski İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova’nın bu konudaki çalışmaların yavaş ancak planlı olarak ilerlediğini belirtmesine rağmen Elhovo bölgesinde 19 kilometrelik bölümün inşaatı hala tamamlanamadı.