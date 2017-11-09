Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor. Milli uydu fırlatma sistemi geliyor

Türkiye Uluslararası Uzay İsatasyonu'nda

Konuşmasının devamında Bakan Arslan, “Milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Japonya ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu kapsamda, uluslararası uzay istasyonunda Japonya'ya ait Kibo Modülünde milli ürünlerimizin deney sürecini başlattık” açıklamasınıda bulundu.

Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor

Arslan: “Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin çalışmalarımızı başlatmıştık. TBMM'de ilgili komisyondan geçti. Genel kurul gündeminde inşallah yakın zamanda bunun altyapısını tamamlamış olacağız. Uzay ajansının kurulması ile uzay ve uydu çalışmalarımızı çok daha ileriye taşımış olacağız.

"Milli uydu fırlatma sistemi geliştirilmesi hedefinin ilk adımı"

Bakan Arslan, "Uydu projelerinde kullanılmak üzere uydu itki motoru ve itki sistemini milli imkanlarla geliştirilebilmesi için de projelerde fizibilite çalışmalarını yapıp tamamladık. Milli uydu firlatma sisteminin geliştirilmesinin ilk adımı olarak da uzay sonda roketi ve fırlatma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarına başladık. Bu projeyi de önümüzdeki yıl yatırım programına almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Ahmet Arslan, konuşmasında 5A ve 5B uyduları hakkında da bilgi vererek, "Bu uydularımızın önemli bir bölümü Türksat mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilecek. 3 yıl içerisinde uzaya göndereceğimiz 5A ve 4 yıl içerisinde uzaya göndereceğimiz 5B sayesinde, Airbus ile Türkiye'de de güzel bir işbirliği yapmış olacağız" dedi.