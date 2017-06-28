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Türkiye, Venezuela'daki Yüksek Mahkeme binasına yapılan helikopterli saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da Yüksek Mahkeme ve bazı bakanlık binalarına çalıntı polis helikopteriyle düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela’nın başkenti Caracas'ta Anayasa Mahkemesi ile İçişleri, Adalet ve Barış Bakanlığı binalarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ülkenin önemli kuruluşlarını hedef alan söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmaması sevindiricidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Venezuela'da yaşanmakta olan siyasi gerginliğin bir an evvel giderilmesini dilediği belirtildi.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme ve bazı bakanlık binalarına çalıntı polis helikopteriyle düzenlenen saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı ifade edilmişti.

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