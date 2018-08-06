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Türkiye'deki 133 Iraklı ülkesine döndü

Irak, 'Gönüllü Dönüş Programı' çerçevesinde Türkiye'de bulunan 133 Iraklı düzensiz göçmenin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

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Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bulunan 133 Iraklının, Göç ve Göçmenler Bakanlığının iş birliğiyle ülkenin kuzeyinde bulunan Musul'daki bölgelerine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Iraklı düzensiz göçmenlerin güvenli bölgelere geri dönmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Haziran 2014'te Irak'ın kuzey ve batı bölgelerini ele geçirmesinin ardından on binlerce Iraklı daha güvenli yer arayışı içinde ülkelerini terk etmişti.

Iraklı düzensiz göçmenlerin Türkiye'den dönüşü Kasım 2015'te başlamıştı.

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