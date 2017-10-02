Türkiye'den ABD'ye başsağlığı: Acınızı paylaşıyoruz
ABD'nin Las Vegas kentinde meydana gelen saldırı hakında Dışişleri Bakanlığı bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede Türk olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:
"ABD'nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyduk. Olayla ilgili gelişmeler tarafımızdan izlenmekte; ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır. Bu menfur saldırıyı kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
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