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Türkiye'den 'kimyasal silah' iftirasına çok sert tepki: Yalanı kes!

'Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullandı' haberi yapan katil Esed rejiminin haber ajansına, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ingilizce 'Stop lying' yani 'Yalanı kes!' twitiyle cevap verdi.

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Suriye rejimine bağlı haber ajansı SANA'nın abonelerine servis ettiği " Türkiye Afrin'in Aranda köyünde kimyasal silah kullandı." iddiasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı tweet'le yalanladı.

"YALAN SÖYLEMEYİ KES"

SANA'nın haberi Reuters tarafından dünyaya servis edildi. Haberin yayılmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı İngilizce "What a reliable source you have? Stop lying" yani "Kaynağınızın güvenilirliği nedir? Yalan söylemeyi kes!" tweet'iyle haberi yalanladı.

Beyaz Saray’dan Afrin açıklaması

Dışişleri “Zeytin Dalı”nı dünyaya anlattı

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm düzeyde Zeytin Dalı Harekatı'nın amaçları, arka planı, hukuki çerçevesi ve seyri hakkında ülkeler ve uluslararası kurumları bilgilendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın amaçları, arka planı, hukuki çerçevesi ve seyri hakkında mevkidaşlarını bilgilendirdi.

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