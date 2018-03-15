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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencab eyaletinin başkenti Lahor'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencab eyaletinin başkenti Lahor'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan’ın Pencab eyaletinin başkenti Lahor’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Pakistanlının hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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