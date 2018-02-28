Türkiye’den Rumlara Akdeniz’de misilleme

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bir oldu bittiyle Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) doğalgaz araması yapmasını püskürterek karşı bir hamle yaptı. Türkiye, GKRY ve Yunanistan’ın kendi sorumluluk alanında olduğunu iddia ettiği 580 km. uzunluğunda ve 25 km. genişliğinde alan ile Girit’in güneyinde 25 km’li iki alanda Alman araştırma gemisi Maria Meridian’ın talebiyle iki navtex yayınladı.

DÜNYAYA MESAJ

Türkiye, Hamburg Üniversitesi’nin araştırma talebine istinaden Baf-Kıbrıs açıklarından Girit açıklarına kadar bir deniz alanını ilan ederek, durumu navtex ile 27 AB ülkesi de dahil tüm dünyaya bildirdi. Bir diğer hamleyi ise Girit’in güneyinde 25 km’lik bir alan için navtex yayınlayarak gerçekleştirdi.

Türkiye, Hamburg Üniversitesine ait Alman Maria Meridian Gemisinin araştırma talebi üzerine navtex ile ilan ettiği iki bölgede araştırma yapmasına izin verdi. Maria Meridian tüm Akdeniz’de Hamburg Üniversitesi adına Sıcaklık, Tuzluluk ve Yoğunluk (CTD) araştırması yapıyor. Noktasal ölçümlerle su numunesi alıyor. Türkiye’nin Akdeniz’deki bu hamlesinin ve Almanya’nın Türkiye’den talebinin Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk’un, “Tüm AB liderleri adına, Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı beraberliğimi ifade ederek Türkiye’yi Akdeniz ve Ege’de giriştiği yasadığı ihlallerine son vermeye çağırıyorum” açıklaması sonrasına gelmesi dikkat çekti.

YUNANLAR ÇILDIRDI

Yunan basını AB’den yapılan bu açıklamaya rağmen Almanya’nın Türkiye’den izin almasına ise sert eleştirilerde bulundu.

NAVTEX NEDİR?

Uluslararası orta frekansta gemilere seyirde tehlike ve emniyet raporları ile hava raporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı verilmesi.