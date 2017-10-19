Türkiye’den Yunanistan’a geçişler durduruldu
Yunan gümrükçülerin grevi nedeniyle Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında geçişler durdu. Pazarkule Sınır Kapısı’na yaya ve araçlarıyla gelenler, geri dönmek zorunda kaldı.
- İHA
Sendikanın kararı doğrultusunda, Yunanistan Kastanias ve Kipi Gümrük Kapılarındaki grev sabah saatlerinden itibaren uygulamaya konuldu. Grev süresince acil durumlar hariç, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan yaya ve araç geçişlerine izin verilmiyor. İpsala Sınır Kapısı’nda ise sadece taze balık yüklü tırların geçişlerine izin verilecek. Türkiye’den Yunanistan’a gitmek isteyenler, ülkeye Bulgaristan üzerinden geçmeye çalışıyor.
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