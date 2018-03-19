Türkiye'nin Danimarka büyükelçiliğine molotof kokteylli saldırı
Türkiye'nin Danimarka büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı düzenlendi.
- star.com.tr
Türkiye'nin Danimarka büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı düzenlendi.
Saldırı anında binanın boş olduğunu söyleyen polis yetkilileri, Reuters'a yaptıkları açıklamada binanın dışında hasar oluştuğunu ifade etti.
Saldırı en az iki kişi tarafından düzenlenirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri henüz herhangi bir tutuklama gerçekleştirmedi.
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