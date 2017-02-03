Türkiye'nin ilk Entegre Şehir Hastanesi Mersin'de açılıyor

Son teknoloji cihazlarla donatılan 5 yıldızlı otel konforunda tasarlanan 1294 hasta yatak kapasitesine sahip Mersin Şehir Hastanesi'nde 5 bin kişi istihdam edilecek. 51 ameliyathanesi, 210 yataklı yoğun bakım ünitesi, 230 poliklinik odası, 12 bin poliklinik hasta kapasitesi, 3 bin 858 araçlık otoparkı ve helikopter pisti bulunan hastane aynı zamanda bölgenin sağlık turizmine de ev sahipliği yapacak. 6 Şubat'ta hasta kabulüne başlanacak olan hastane, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile açılacak.

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, hastanenin açılması için titizlikle çalıştıklarını ve hasta kabul aşamasına geldiklerini söyledi. Çamsarı, "Hastanede son kontrolleri yaptık ve hizmete hazır hale getirdik. Kamu ve özel işbirliğinde sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisindedir. Vatandaşlarımız daha önceki kamu hastanelerinde hangi hizmeti ne şartta alıyorlarsa şehir hastanemizde de alacaklar. Bu kamunun bir sağlık hizmetidir" diye konuştu.

Öte yandan resmi açılışı yapılmayan Yozgat Şehir Hastanesi de geçen ay hasta kabulune başlamıştı.