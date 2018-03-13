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Türkiye'ye kara sınırlarından yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 629 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 629 kişiyi yakaladı.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 404 kişi gözaltına alındı.

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Müdahaleler sırasında 972 parça giyim eşyası ile bir binek hayvan ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye 51, Türkiye'den Yunanistan'a 173 kişi yasa dışı yollarla sınırı geçmek isterken yakalandı.

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