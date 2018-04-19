Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'ye petrol mesajı: İş birliğine hazırız

Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Abdurrahman Osman Abdurrahman, Türkiye ile petrol alanında her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın enerji alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mektubunu, Bakan Abdurrahman'a takdim etti.

Abdurrahman, Büyükelçi Neziroğlu'nu kabulünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılki Sudan ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin güçlendiğini belirtti.

'HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Tarafların, ekonomik alanda son dönemde güzel işler yaptığını dile getiren Abdurrahman, "Bakanlık olarak Türkiye ile petrol alanında her türlü iş birliğine hazırız." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu da "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın mektubu, iki ülke arasında imzalanan mutabakatı harekete geçirme çağrısındadır. Türkiye, petrol endüstrisinin her aşamasında Sudan ile çalışma arzusundadır." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm ekonomik alanlarda Sudan ile iş birliği yapmak istediğini dile getiren Neziroğlu, Sudan'ın Afrika kıtasında stratejik konumuna sahip olduğunu vurguladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

SON DAKİKA

NATO'dan Türkiye açıklaması: Hiçbir NATO ülkesinin...

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA