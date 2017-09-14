Türkiye'ye yönelik iftira ve hakaret içeren rapor için Finlandiya'dan 1 milyon TL almışlar

Aziz milletimizin tamamına yönelik iftira ve hakaret içeren "Türkiye Ensest Atlası" adlı ahlaksız raporun Finlandiya Büyükelçiliği tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Finlandiya Büyükelçiliği'nin; Türkiye'nin yüzde 40'ının ensest ilişki ile suçlandığı "Türkiye Ensest Atlası" raporun hazırlanması için 1 milyon TL'yi aşkın fon aktardığı belirlendi. Toplumun inanç ve değerlerinin dejenere edildiği raporun mimarı olan TKDF Başkanı Canan Güllü'nün 24 Şubat 2014'te bir gazeteye verdiği röportajında, 250 bin euro civarı finansal desteğe ihtiyacının olduğunu açıklamasından kısa bir süre sonra Finlandiya Büyükelçiliği'nin iğrenç araştırmaya sponsor olması; skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Özdeğerlerimizin hedef alındığı ahlaksız raporda, "Türkiye Ensest Atlası Projesi Finlandiya Büyükelçiliği'nin finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti. Ahlaksızlığın ve fuhşiyatın kol gezdiği Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke tarafından fonlanan skandal raporun, ülkemize yönelik yürütülen kirli algı operasyonunu bir diğer adımı olduğu kaydedildi.

FİNLANDİYA KESENİN AĞZINI AÇMIŞ

Milli ve manevi değerlere karşıtlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Melis Alphan'ın Türkiye'nin yüzde 40'ını ensest ilişki ile suçlarken kaynak gösterdiği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan "Türkiye Ensest Atlası" raporunun Finlandiya Büyükelçiliği tarafından fonlanması, ülkemize karşı yürütülen kirli algı operasyonunu ne boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi. Ahlaksız raporu hazırlayan derneğin genel başkanı Canan Güllü'nün imzasıyla verilen şunu bildirisinde şu ifadelere yer veriliyor: "Türkiye Ensest Atlası Projesi Finlandiya Büyükelçiliği'nin finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir. Finlandiya Büyükelçiliği'ne sadece finansal destekleri için değil, bu çalışmanın planlanmasında, yürütülmesinde ve raporlanmasında verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyor, Türkiye Ensest Atlası Projesi'nin, esasen bu çok bileşenli tartışmaya ufak da olsa katkı sağlamasını umuyoruz."

AHLAKİ ÇÖZÜM ÖNERMİYORLAR!

Yeniakit'in haberine göre; Ahlaki çöküşün eşiğindeki Avrupa'nın parasıyla hazırlanan ısmarlama rapordaki skandallar bu kadarla da kalmıyor. Sözde ensest ile mücadele yollarının gösterildiği 6 aşamalı sonuç bildirgesinde ise, "ahlakçı bir yaklaşım içermemelidir" maddesi dikkat çekiyor. Ahlaki öğelerin kabul edilmediğinin belgesi niteliğindeki madde, raporun ahlaki yoksunluğunu da tescil etmiş oluyor. Ensest gibi bir iğrençliğin "Rızaya dayanan ensest" ve "rızaya dayanmayan ensest" olarak ikiye ayrıldığı raporda, "rizai olmayan ensest" ilişkiye ceza verilmesi savunulurken, diğer ahlaksızlığa ise göz yumucu bir tavır takınıldığı görülüyor.