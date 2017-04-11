Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis merkez Balcılar köyü bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınak içinde, "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride bulunan sözde grup lideri "Bahoz" kod adlı Ahmet Tekin'in cesedi bulundu.

Bölücü terör örgütü üyesinin yanında M-16 piyade tüfeğiyle silaha ait 100 fişek ve telsiz bulundu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki arazi aramasında ise 2 sığınakta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, RPG-7 roketatarla 5 mühimmatı, mayın, silah dürbünü, 4 bin 500 muhtelif çapta fişek, 460 gram plastik patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in Derik ilçesindeki arazi taramasında da toprağa gömülü bidon içinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği ile 100 fişek, tabanca, 10 el bombası ile termal gece görüş dürbünü ve el dürbünü bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki arazi aramasında bulunan gece görüş dürbünü ile roketatar mühimmatına el konuldu.

Güvenlik güçleri, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yol aramasında buldukları, 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcıyı imha etti.