Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının 'Aranan Teröristler Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Bahoz' kod adlı Ahmet Tekin etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis merkez Balcılar köyü bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınak içinde, "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride bulunan sözde grup lideri "Bahoz" kod adlı Ahmet Tekin'in cesedi bulundu.

Bölücü terör örgütü üyesinin yanında M-16 piyade tüfeğiyle silaha ait 100 fişek ve telsiz bulundu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki arazi aramasında ise 2 sığınakta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, RPG-7 roketatarla 5 mühimmatı, mayın, silah dürbünü, 4 bin 500 muhtelif çapta fişek, 460 gram plastik patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in Derik ilçesindeki arazi taramasında da toprağa gömülü bidon içinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği ile 100 fişek, tabanca, 10 el bombası ile termal gece görüş dürbünü ve el dürbünü bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki arazi aramasında bulunan gece görüş dürbünü ile roketatar mühimmatına el konuldu.

Güvenlik güçleri, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yol aramasında buldukları, 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da şiddetli patlama!

Diyarbakır'da şiddetli patlama!

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

Kaza geçirince bu işe başladı...

Kaza geçirince bu işe başladı...

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA