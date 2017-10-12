Tutuklu eski polis Ahmet Dönmez: Koğuşta sürekli rüya anlatıyorlar

İtirafçı polis bir kişinin ByLock'u tek başına telefonuna yükleyebilmesi için çok iyi İngilizce bilmesi gerektiğini söyledi.

'BİLMEDEN BYLOCK YÜKLENMEZ'

Dönmez, "Benim telefonuma Cemal hoca olarak tanıdığımız örgüt üyesi yükledi. Daha sonra Halil kod adlı örgüt üyesi İbrahim beni ekledi. Birbirini eklemek için karşıdakinin size mesaj atması, sizin de o mesajı kabul etmeniz gerekir. Bu nedenle hiç kimse 'ByLock'u bilmeden yükledim' diyemez" dedi. Ahmet Dönmez itiraflarına şöyle devam etti: "Moraller yüksek tutulsun diye, ByLock üzerinden Kanada'ya kaçan Prof. Dr. Osman Özsoy'un yazıları gönderilirdi. Koğuşta itirafçı olana çok ağır küfürler ediyorlar ve sürekli rüya anlatıyorlar. Ayrıca 'İtirafçı olanlar AİHM'den para kazanamayacak' diyorlar. Bu cemaat görünümlü yapı 21'inci yüzyılda İslam'ın bağrına saplanmış hançerdir. Bir Truva atıdır."