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Tutuklu taşıyan cezaevi aracı TEM'de devrildi

Tutuklu taşıyan cezaevi aracı TEM Ankara istakameti, yüzyıl mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı.

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Bağcılar TEM otoyolu Mahmutbey viyadüğü Ankara istikametinde mahkemeye mahkum taşıyan bir jandarma midibüsü kaza yaptı. Kazada yan yatan araçta yaralanan olmazken, aracın şoförü ve bir jandarma ön camı kırarak dışarı çıkmayı başardı. Aracın içindeki 2 mahkum ise araçta kaldı. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri ve araçtaki asker güvenlik önlemlerini aldı. Mahkumların yaralı olmadığı öğrenilirken , mahkumların güvenli bir şekilde çıkarılması için çalışmalara devam ediliyor. Öte yandan 3 şeritli youn en sol şeridi trafiğe kapanmış durumda. 2 şeritten ise trafik akışı salanıyor. 
 

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