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Tuzlukçu Belediye Başkanı Akbuğa: Bu tosuncuk umutlarımızla oynadı

Çiftlik Bank'ın temeli törenle atılan ancak tabelası ve giriş kapısı dışında hiçbir yatırımın yapılmadığı tesisin yer aldığı Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

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Çiftlik Bank'ın temeli törenle atılan ancak tabelası ve giriş kapısı dışında hiçbir yatırımın yapılmadığı tesisin yer aldığı Konya'nın Tuzlukçu ilçesindeki vatandaşlar büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank tarafından ilçede 2 bin 300 dekar arazinin satın alındığını söyledi.

"Türkiye'yi kandırdığı gibi bizi de kandırdı"

Tapu devrini yaptıktan sonra şirket yöneticilerinin kendisiyle görüştüğünü aktaran Akbuğa, şöyle konuştu:

"Bize, 'Burada Avrupa'nın en büyük entegre tesisini yapacağız' dediler. Tanışalı 2 ay oldu. Burada yapacakları tesisin maketlerini gösterdiler. İdari bina yapacaklarını söyleyerek tören düzenlediler. Davet edince de buna icabet ettik. Bölgede göç alan bir ilçe olmak için ve bu da kalkınma projesi olacağı için bunlara inandık, güvendik. Bu süreçte yaptıkları toplantıya gittik, orada bir konuşma yaptık. 'Milli ekonomiye katkı sağlaması için böyle bir yatırım yapılmasının bizi mutlu edeceğini' söyledik. Oraya bir maddi kaynak aktarma olmadı ama umutlarımızla oynandı. Bu tosuncuk umutlarımızla oynadı. Türkiye'yi kandırdığı gibi bizi de kandırdı. Türkiye'yi maddi anlamda kandırdığı gibi bizi de umutlarımızla oynayarak kandırdı. Bunun için çok üzgünüz. Kalkınma hayallerimiz suya düştü. Kalkınma için sevincimiz yarıda kalmış oldu."

Telefonlarını açmamışlar

Nurettin Akbuğa, ilçede hüzün ve burukluğun hakim olduğunu belirterek, "Vatandaşlar böyle sahtekarlara kanarak paralarını oralara yatırmasınlar. Bunların bu şekilde milletten para topladığını sonradan öğrendik. Yeri alıp müracaat ettikten sonra öğrendik. Ancak iş işten geçmişti. Bir aydır da telefonlarımıza çıkmadılar. Üst düzey yöneticilerine, mimar, mühendis ve genel müdürlerine ulaşamadık. Tanıtım töreninden sonra herhangi bir işlem yapılmadı." diye konuştu.

Öte yandan, Çiftlik Bank'ın temeli yaklaşık 3 ay önce törenle atılan Tuzlukçu tesisinde tabela ve giriş kapısı dışında hiçbir şey görülmüyor.

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