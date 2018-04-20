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Twitter dünya genelinde çöktü

Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal haberleşme ağı Twitter'a dünya genelinden erişim sorunu yaşanıyor.

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Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal haberleşme ağı Twitter'a dünya genelinden erişim sorunu yaşanıyor.

BU AY DÖRDÜNCÜ DEFA ÇÖKTÜ

Bu ay benzer bir sorun ile 2 defa daha karşılaşan Twitter 8 Nisan, 12 Nisan ve 17 Nisan'da dünyanın farklı bölgelerinde kullanıcılarına bir süreliğine erişim sunamamıştı.

Ayrıntılar geliyor…

 

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