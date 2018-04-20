Twitter dünya genelinde çöktü
Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal haberleşme ağı Twitter'a dünya genelinden erişim sorunu yaşanıyor.
Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal haberleşme ağı Twitter'a dünya genelinden erişim sorunu yaşanıyor.
BU AY DÖRDÜNCÜ DEFA ÇÖKTÜ
Bu ay benzer bir sorun ile 2 defa daha karşılaşan Twitter 8 Nisan, 12 Nisan ve 17 Nisan'da dünyanın farklı bölgelerinde kullanıcılarına bir süreliğine erişim sunamamıştı.
Ayrıntılar geliyor…
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