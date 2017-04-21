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Üç ilde eş zamanlı kaçak içki operasyonu

Muğla'nın Milas İlçesi başta olmak üzere İzmir ve Aydın'da kaçak içki üretimine karşı düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Milas ilçesi merkezli İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda E.Ö., S.B., F.M. ve Y.M. gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak içki de ele geçirildi. Kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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