Uçağa biletsiz binen yolcu gözaltına alındı
Atatürk Havalimanı'ndan Antalya gidecek tarifeli yolcu uçağına biletsiz bindiği tespit edilen bir yolcu, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
- AA
Sabah saatlerinde, Antalya'ya kalkış için yolcu alımı yapılan uçakta kabin ekibi bir yolcunun fazla olduğunu belirledi.
Yapılan kontrollerde, R.K'nin uçağa biletsiz bindiği tespit edildi. Çağrılan polis ekipleri, biletsiz yolcuyu uçaktan indirdi.
Gözaltına alınan R.K, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği'ne götürüldü. Biletsiz yolcunun burada ifadesi alınarak, işlem yapıldığı öğrenildi.
Havalimanı yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, yolcunun İç Hatlar Terminali'nden geçerek, uçağa nasıl bindiğinin araştırıldığı kaydedildi.
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